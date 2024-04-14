نتنياهو يجتمع بحكومة الحرب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لحكومة الحرب في مقر الجيش بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.

وكان مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد أكدوا أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة، ليل السبت، في أول هجوم لها على إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن عشرات المسيّرات، التي قدرَّت وسائل إعلام إيرانية أنها تبلغ 50 طائرة، أُطلقت من إيران في طريقها إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنها قد تستغرق ساعات للوصول، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وفي وقت سابق، نقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي أن إيران بدأت هجوماً على إسرائيل.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين تحلّق على ارتفاع منخفض جداً. ولم يصدر أي بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول الهجوم.

ويأتي الهجوم ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت مقراً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق، وقتلت ضباطاً بارزين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز