«تلفريك» تركيا.. يومان بين السماء والأرض

المصدر: (إسطنبول ـ وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتحت السلطات التركية تحقيقاً لمعرفة أسباب حادثة التلفريك في أنطاليا جنوب البلاد، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون وبقي نحو 29 شخصاً عالقين في مقصورات التلفريك بين السماء والأرض ليومين حتى تم إنقاذهم.

وواصلت السلطات، أمس، جهودها لإنقاذ العالقين لليوم الثاني على التوالي بعد إنقاذ 137 آخرين منذ مساء الجمعة، إثر انهيار إحدى مقصورات التلفريك ووقوعها على الأرض من ارتفاع 618 متراً، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

وكان الحادث وقع نحو الساعة 5:30 من مساء الجمعة في تلفريك تونكتيبي فوق أحد جبال أنطاليا على البحر المتوسط خلال عطلة عيد الفطر المزدحمة. واستمرت عمليات إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل طوال الليل، بينما تحطمت إحدى مقصورات التلفريك وسقطت في منطقة صخرية إثر انهيار البرج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز