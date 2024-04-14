الجيش الإسرائيلي: الهجوم الإيراني يشمل صواريخ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي بدأته إيران على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة، ليل السبت، يشمل صواريخ أيضاً.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «قبل قليل أطلقت إيران طائرات مسيّرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل»، وذلك وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وأضاف أدرعي: «نراقب التهديد في المجال الجوي»، مشيراً إلى أن «الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الإسرائيلية».

وأكد أن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز