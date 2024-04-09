قتلى في انفجار بمحطة طاقة كهرومائية في إيطاليا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خمسة آخرون الثلاثاء في انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا، وفق ما أفاد مسؤول.

وصرح مسؤول في مدينة بولونيا بوسط إيطاليا لوكالة فرانس برس أن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث الذي وقع في محطة بارجي التي تديرها شركة إينيل غرين باور والواقعة على بحيرة سوفيانا.

وأظهرت صور لجهاز الإطفاء دخانا يتصاعد من المحطة على حافة المياه حيث يبحث عناصر الإنقاذ عن المفقودين بعد الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من بعد الظهر.

ووصف رئيس بلدية كامونيانو القريبة ماركو ماسينارا الانفجار بأنه "حادث عمل مروع".

وأضاف "يبدو أنه كان هناك انهيار في الأرضية، ومن الصعب الإنقاذ بسبب دخول كمية كبيرة من المياه إلى الطابق السفلي الثامن".

ولم يتم حتى الآن تحديد سبب رسمي للانفجار.

من جهته، قال رئيس إدارة الإطفاء في بولونيا كالوجيرو تورتوريشي للتلفزيون المحلي إن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح خطيرة.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها "تتابع بقلق الأخبار الرهيبة المتعلقة بالانفجار".

وأكدت شركة إينيل غرين باور، وهي وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة إينيل العملاقة للطاقة، إنها تنسق مع السلطات.

وأوضحت في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس أن "حريقا اندلع" في محطة بارجي في بولونيا.

وأضافت "بعد التحقيقات، تبين أن حوض السد الخاص بمحطة بارجي لم يتضرر وهو آمن".

كما لفتت إلى أن الإنتاج توقف، لكن لم يكن هناك تأثير على الإمدادات المحلية أو الوطنية.

وتابعت "تفيد الشركة بأنها مستمرة في العمل باتباع كل إجراءات السلامة اللازمة وفق الإجراءات الداخلية لضمان إجلاء موظفيها".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز