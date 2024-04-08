زيلنسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب إذا لم تساعدها أمريكا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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وصلت الحرب الأوكرانية إلى مرحلة أشد خطورة لملامستها محطة زابوريجيا النووية، حيث حملت السلطات الروسية، أمس، القوات الأوكرانية مسؤولية هجوم بطائرات مسيرة على المحطة الأكبر في أوروبا، فيما حذر الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي من أن أوكرانيا ستخسر الحرب إن لم تساعدها أمريكا.

وقالت الإدارة الروسية للمحطة في شرقي أوكرانيا، إنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة انفجار طائرة مسيرة فوق المفاعل السادس بالمنشأة. وأضافت أن مستويات الإشعاع داخل المحطة وحولها كانت متوافقة مع المعايير.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم رصد انفجار فوق المحطة، حيث يتواجد ممثلون للوكالة، وحث مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الطرفين على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن «تعرض السلامة النووية للخطر».

وقالت شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم إن ثلاثة من موظفيها أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، جراء سلسلة هجمات «غير مسبوقة» على المحطة. وذكرت أن الإصابات وقعت في ضربة بالقرب من مقصف المحطة. وأضافت أن طائرات مسيرة هاجمت في وقت لاحق منطقة التحميل وقبة المفاعل السادس في المحطة.

مسيرات وصواريخ

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن قواتها دمرت مستودع زوارق مسيرة نقلتها دول من حلف الناتو إلى أوكرانيا، كما دمر قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات «أس - 300» ورادار كشف وتتبع الأهداف الجوية.

وأضافت الوزارة أن «أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 293 طائرة مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز هيمارس وأوراجان خلال 24 ساعة»، من ضمنها 15 مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي بيلغورود وبريانسك الحدوديتين.

في كييف، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شمالي شرق أوكرانيا الليلة قبل الماضية، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف منزل، معظمها في منطقة خاركيف.

وأضافت أن القوات الروسية قصفت مدينة خاركيف مجدداً الأحد، وأن أضراراً لحقت بالمعدات في محطات الجهد العالي الفرعية في منطقتي خاركيف وسومي، حيث تم إيقاف تشغيل خطوط الجهد العالي كإجراء احترازي طارئ.

وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 17 طائرة مسيرة روسية.

الوضع صعب

وأقر الجيش الأوكراني أمس، بأن الوضع حول بلدة تشاسيف يار (شرق) الواقعة غرب باخموت والتي تتعرض لهجمات روسية، «صعب ومتوتر»، لكنه أكد أنه تم «صد» القوات الروسية في محيطها.

وقال أوليغ كلاشينكوف، المتحدث باسم إحدى الوحدات المشاركة في القتال هناك إن «الوضع صعب ومتوتر للغاية». وأضاف أن «الروس يحاولون تنفيذ عمليات هجومية مباشرة على بلدتي بوغدانيفكا وإيفانيفسكي المحيطتين بتشاسيف يار».

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، من أن كييف ستخسر الحرب ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها. وقال «يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب».

وأفاد بأنه سيكون من «الصعب» على أوكرانيا «البقاء» من دون مساعدات.

ولا يزال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، يأمل في الحصول على صواريخ «تاوروس» الألمانية الجوالة لاستخدامها في الحرب ضد روسيا، وهو ما ترفضه ألمانيا حتى الآن.

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