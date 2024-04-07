الفيضانات تتسبب بإجلاء الآلاف في الأورال الروسية

المصدر: موسكو، سيدني- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اضطر آلاف الأشخاص في منطقة أورينبورغ جنوب غرب جبال الأورال في روسيا إلى الإجلاء بسبب الفيضانات العارمة وانهيار أحد السدود.

فيما تم إنقاذ 152 شخصاً من الفيضانات في الشرق الأسترالي.

وأعلن مسؤولون روس إجلاء نحو ألفي شخص من منازلهم في مدينة أورسك بعد يوم من ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال لتغمر قرى على ضفافه وتتسبب في انهيار سد.

وقال فاسيلي كوزوبيتسا، عمدة مدينة أورسك الأكثر تضرراً بشكل خاص «الوضع يأخذ منعطفاً سريعاً نحو الأسوأ»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس أمس.

ووفقاً للسلطات، انهار سد كان من المفترض أن يمنع مياه الفيضانات في نهر الأورال مساء الجمعة. وغمرت المياه أكثر من 2400 منزل في المدينة.

وتم إجلاء أكثر من ألفي شخص في أورسك وحدها، كما نقلت سلطات الدفاع المدني الأشخاص إلى بر الأمان في بلدات أخرى في المنطقة.

وعثر على جثتين خلال تفقد البلدة القديمة التي غمرتها المياه، غير أن سبب الوفاة غير معروف بعد، ولكنهما لم يغرقا وفقاً للمعلومات الرسمية. ونفت السلطات تقارير إعلامية عن وقوع المزيد من الضحايا. وقال رئيس البلدية سيرغي سالمين إن الوضع حرج ودعا السكان إلى الإخلاء.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الحكومة الإقليمية قولها إنه تم إجلاء هؤلاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود مع كازاخستان بعد أن غمرت المياه آلاف المنازل في المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الطوارئ الروسية تقديم المساعدة للسكان لركوب قوارب وهم يرتدون سترات النجاة.

وفي سيدني قالت السلطات الأسترالية أمس، إنه تم إنقاذ 152 شخصاً من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد بعد أن طالبت السكان في وقت سابق باللجوء إلى مناطق مرتفعة بسبب غزارة الأمطار.

وأضافت السلطات أنه تم تنفيذ 72 عملية إنقاذ في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز. وسيدني هي أكبر مدن أستراليا وشهدت فيضانات خطيرة في العديد من ضواحيها المنخفضة.

وقالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز إنه تم إصدار حوالي 15 أمر إخلاء طارئ على مستوى الولاية وإنها تلقت 4128 اتصالاً طلباً للمساعدة خلال 24 ساعة. وقال كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحافي «مستويات الفيضانات في بعض الأنهار، خاصة في غرب سيدني، مستمرة في الارتفاع».

وهطلت أمطار غزيرة على جنوب شرق أستراليا الجمعة، أغلبها على سيدني، ما أدى إلى إصدار تحذيرات بتجنب السفر غير الضروري والتزام المنازل.

إنقاذ 152 شخصاً في الشرق الأسترالي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز