إسرائيل تعزز دفاعاتها وتلغي إجازات وحداتها القتالية بعد توعّد إيران بالانتقام

المصدر: تل أبيب - رويترز

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أوقف الجيش الإسرائيلي، أمس، منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل في العنف بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في غارة بدمشق هذا الأسبوع، مما أثار تهديدات من طهران بالانتقام.

وقال الجيش: «وفقاً لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي». وأضاف الجيش في البيان أنه «في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقاً للاحتياجات».

وأشار الجيش الأربعاء إلى أنه استدعى جنود احتياط لتعزيز الدفاعات الجوية. وذكر صحفيون من «رويترز» وسكان في تل أبيب الخميس أن خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) تعطلت، وهو إجراء يهدف على ما يبدو إلى تحييد الصواريخ الموجهة.

وتوعدت إيران بالرد على مقتل اثنين من جنرالاتها وخمسة مستشارين عسكريين في غارة جوية على مجمع دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين.

وقال عاموس يدلين، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن إيران قد تختار اليوم الجمعة، وهو الأخير في شهر رمضان ويوافق يوم القدس الذي تحييه إيران، للرد على غارة دمشق إما مباشرة أو من خلال أحد وكلائها. وأضاف يدلين، وهو زميل بارز في مركز بيلفر التابع لكلية كنيدي بجامعة هارفارد، «لن أتفاجأ إذا تحركت إيران اليوم. لا داعي للذعر. لا تهرعوا إلى الملاجئ»، مشيراً إلى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. وتابع يدلين: «ترقبوا اليوم، وبعد ذلك، اعتماداً على عواقب الهجوم، قد يتصاعد الأمر».

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