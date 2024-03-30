حدث وتاريخ..30 مارس 2019 فوز زوزانا تشابوتوفا بالانتخابات الرئاسية، لتُصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في سلوفاكيا 1981 نجاة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان من محاولة اغتيال 2022 الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حل مجلس نواب الشعب بعد أكثر من 8 أشهر على تعليق اختصاصاته 1842 الطبيب الأمريكي كروفورد لونغ يستعمل المخدر في العمليات الجراحية للمرة الأولى صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 30 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App