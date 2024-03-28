تحطم طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل القرم

المصدر: أ ف ب، رويترز

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تحطّمت طائرة عسكرية روسية، اليوم، في البحر قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في عام 2014، حسبما أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول المعيّن من موسكو.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوزاييف، في رسالة عبر تطبيق «تلغرام»: «سقطت طائرة عسكرية في البحر»، مضيفاً أن الطيار خرج بسلام، وتم انتشاله من قبل عناصر الإنقاذ.

وفي وقت سابق، أفادت قنوات روسية على منصة «تليغرام» بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز «سو-35» تحطمت بالقرب من مدينة سيفاستوبول. ولم يتضح سبب الحادث بعد.

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