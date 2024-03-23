الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإرهابي في موسكو

المصدر: وكالات

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المهاجمين المشتبه في تنفيذهم الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من تسعين شخصا في قاعة حفلات في ضاحية موسكو الجمعة استخدموا "أسلحة أوتوماتيكية" وأشعلوا المبنى بواسطة "سائل قابل للاشتعال".

وكشف المحقّقون عبر "تلغرام" أن "الإرهابيين استخدموا سائلا قابلا للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفلات التي كان فيها متفجرون" وبينهم جرحى، مشيرين إلى أنهم ضبطوا "أسلحة أوتوماتيكية" استخدمت خلال الهجوم الذي تبنّاه تنظيم داعش.

وأكّدت أجهزة الأمن الروسية أن المشتبه بهم في الهجوم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.

وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".

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