عشرات القتلى والجرحى بهجوم مسلح خلال حفل موسيقي في موسكو

المصدر: موسكو، واشنطن - وكالات

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قُتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 100 في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو بعدما اقتحمها عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ«اعتداء إرهابي دام».

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) أن «الحصيلة الأولية للاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل مجمع كروكوس سيتي هول هي حالياً 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح»، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن خدمات الطوارئ، فتح 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار بأسلحة آلية، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص. بدورها، ذكرت وكالة «ريا نوفوستي»، أن الأشخاص الذين قاموا بالهجوم ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران.

ونددت الخارجية الروسية في بيان، بـ«اعتداء إرهابي دامٍ» بعد إطلاق النار في ضاحية موسكو، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تيلجرام»: «على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة».

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن «هناك مأساة كبيرة حدثت في مجمع العروض الترفيهية ومركز التسوق (كروكوس سيتي)». وأضاف: «كل التعازي لأحباء الضحايا.. ونقدم كافة المساعدات اللازمة لكل من تضرر»، كما أعلن إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية والجماعية في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت وزارة الطوارئ أنه تم استخدام الطيران لإطفاء الحريق في كروكوس.

من ناحيته، قدم البيت الأبيض تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار مروع داخل صالة للحفلات في موسكو، لافتاً إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات. وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: «نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع.. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها».

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