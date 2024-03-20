حماس: رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار جاء سلبياً

المصدر: رويترز

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قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس اليوم الأربعاء إن الرد الإسرائيلي على أحدث مقترح من الحركة لوقف إطلاق النار في غزة جاء سلبياً، وذلك بعد أن سلمه وسطاء.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت "نقل لنا الإخوة الوسطاء مساء أمس الثلاثاء موقف الاحتلال من المقترح الذي سلمته الحركة... وهو ردّ سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته.. بل ويتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم".

وأردف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومة إسرائيل مسؤولون عن فشل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال في قطاع غزة.

واستؤنفت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار هذا الأسبوع في قطر، لكن المفاوضات المستمرة منذ أسابيع فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن أن يخفف الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

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