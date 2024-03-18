ترامب يحذّر من «حمام دم» إذا خسر الانتخابات الرئاسية

المصدر: واشنطن- وكالات

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وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأمريكيّة المقرّرة في نوفمبر، بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد، محذراً من «حمام دم» في حقّ البلاد، حال لم يُنتخَب في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وأحثت تصريحات ترامب خلال حدث انتخابي في دايتون بولاية أوهايو، مساء أول من أمس، جدلاً واسعاً، بعدما تم اقتطاع جزء من تصريحاته، التي قال فيها إنه «سيكون هناك حمام دم، إذا لم يتم انتخابه مجدداً» رئيساً للولايات المتحدة.

وتم تداول مقطع من تصريحات ترامب بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيه: «الآن، إذا لم يتم انتخابي، فسيكون هناك حمام دم، سيكون هذا أقل ما سيحدث، سيكون هناك حمام دم في البلاد».

وتسبب هذا الجزء الذي تم اقتطاعه من تصريحات ترامب في انتقادات كبيرة للرئيس السابق، إذ اتهمه معارضوه بأنه يهدد الولايات المتحدة بحرب أهلية، إذا لم يتم انتخابه في نوفمبر المقبل. وكتبت المعلقة السياسية الأمريكية ليندي لي، على حسابها في «X»: «لقد هدد ترامب للتو بحمام دم في البلاد إذا لم يتم انتخابه، لنكن واضحين تماماً: ما يفعله هذا السفاح، هو التحريض على الإرهاب ضد الولايات المتحدة».

ومع اكتساب تصريحات ترامب زخماً على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت حملة بايدن بياناً وصفت فيه المرشح الجمهوري بأنه «خاسر» بصناديق الاقتراع في عام 2020، و«يضاعف تهديداته بالعنف السياسي».

وقالت الحملة إن «الشعب الأمريكي سيمنح ترامب هزيمة انتخابيّة أخرى في نوفمبر، لأنّهم يواصلون رفض تطرّفه وحبّه للعنف وتعطّشه للانتقام»، في إشارة منها إلى أحداث الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصار للرئيس السابق في عام 2021.

وفاز ترامب -الذي يواجه اتهامات جنائية في ولاية جورجيا بمزاعم محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020- الأسبوع الماضي بعدد كاف من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية لضمان ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المرجح أن تكون المنافسة الثانية بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من مارس الجاري أن المرشحين متعادلان إحصائياً في نسبة التأييد من الناخبين المسجلين.

وفي وقت لاحق، تحدّث الرئيس الأمريكي جو بايدن في مأدبة عشاء بواشنطن، وحذّر أيضاً من «لحظة غير مسبوقة في التاريخ». وقال: «الحرّية تتعرّض لاعتداء... الأكاذيب حول انتخابات 2020 والمؤامرة لإلغائها واحتضان تمرّد 6 يناير، كل ذلك يشكّل أكبر تهديد لديمقراطيّتنا منذ الحرب الأهليّة الأمريكيّة».

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نكاتاً حول عمره وحالته الذهنية، وقال: «ثمّة مرشّح كبير في السنّ وغير مؤهّل عقلياً ليكون رئيساً. الرجل الآخَر هو أنا».

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