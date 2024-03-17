الروس يواصلون عملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد

المصدر: موسكو - وكالات

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تواصل مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية فتح أبوابها تباعاً أمام الناخبين حسب التوقيت المحلي في اليوم الثاني من التصويت المستمر حتى اليوم الأحد الـ17 من مارس الجاري.

فيما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 50.01 % حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو.

وذكرت اللجنة، في بيان: «نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01 % حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو».

هذا، وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

وكان الرئيس بوتين قد دعا في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

وأدلى المرشح الرئاسي بوتين مساء الجمعة بصوته في الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن نسبة المشاركة في التصويت عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت موسكو.

كما أدلى رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين بصوته عبر الإنترنيت، ودعا المواطنين في كلمة مقتضبة إلى التصويت اليوم وغداً لتحقيق أعلى نسبة من المشاركة.

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