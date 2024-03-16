مفاجأة مدوية.. بنس يرفض دعم ترامب للرئاسة

المصدر: أ ف ب

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الجمعة، أنّه لن يدعم دونالد ترامب المرشّح لولاية رئاسية ثانية.

وقال بنس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز: "ينبغي ألا يكون مفاجئاً أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام".

ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعلان بنس بأنه "مدو"، على الرغم من أنّ انقسامات عميقة باعدت بين الرجلين منذ انتهاء ولاية ترامب، على نحو كان ليجعل مفاجئاً دعمه للملياردير الجمهوري وليس العكس.

وساد التباعد بين الرجلين بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم يتماهى مع المخطط.

وبعدما باءت بالفشل محاولات عدة لترامب وحلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات، حضّ الرئيس آنذاك حشداً من أنصاره على التوجّه إلى مقرّ الكونغرس فاقتحموا المبنى وقد هتف بعضهم "اشنقوا مايك بنس!".

وقال بنس لشبكة فوكس نيوز إنّ ترامب "يتّبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".

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