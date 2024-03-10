إندونيسيا تعلن ارتفاع حصيلة الفيضانات في جزيرة سومطرة إلى 21 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى 21 قتيلاً وستة مفقودين، حسبما أكد مسؤول في خدمات الإسعاف الأحد.

وتسبّبت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في منطقة بيسيسير سيلاتان في مقاطعة سومطرة الغربية، ما أجبر أكثر من 75 ألف شخص على التوجّه إلى مراكز للإيواء الموقت.

وقال فجر سوكما المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في غرب سومطرة، "حتى الآن (الأحد)، عُثر على 21 قتيلاً، وهناك ستة أشخاص في عداد المفقودين".

وأفادت حصيلة سابقة صدرت مساء السبت بمقتل 18 شخصاً وباعتبار خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وتشهد اندونيسيا غالباً انهيارات أرضية في موسم الأمطار. وتفاقمت المشكلة في بعض المناطق بسبب إزالة الغابات.

وأكد فجر سوكما أن إحدى القرى في منطقة سوتيرا تعرضت لأضرار بالغة حيث عزلت حوالي 200 أسرة بعد انهيار أرضي أعقبه فيضان مفاجئ.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية عبد الملك، إن البحث عن المفقودين تواصل الأحد، فيما ركزت السلطات عملياتها على ثلاث مناطق، موضحاً في بيان أن "نحو 150 شخصاً يشاركون في البحث".

وأكد المسؤول في وكالة إدارة الكوارث المحلية دوني جوسريزال أنّ المياه بدأت تنحسر بعد الفيضانات، لكن الوصول إلى المناطق المتضررة من الانهيار الأرضي ما زال صعباً.

وفي منطقة بادانغ باريامان غرب سومطرة، تسببت أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع بفيضان أنهار ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

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