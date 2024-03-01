الجيش الأمريكي يستهدف صواريخ ومسيَّرات هدَّدت السفن في البحر الأحمر

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الأمريكي أنه شنَّ ضربات، أمس، ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيَّرة شكَّلت تهديداً للسفن في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على «إكس»، أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة «تشكّل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة».

يُذكر أن القوات الأمريكية أسقطت، الشهر الماضي، ثلاث مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه دمر سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربه أربع مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.

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