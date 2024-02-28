الرئيس المصري: شكراً محمد بن زايد

المصدر: د ب أ

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، ولدولة الإمارات جاء ذلك عقب توقيع مصر والإمارات يوم الجمعة الماضي شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة (شمال غرب مصر ) بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد الرئيس المصري: "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط، وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر"، كاشفا عن أن مصر تلقت جزءا من أموال المشروع أمس الثلاثاء ودخلت البنك المركزي اليوم ، ووصول جزء آخر بعد غد الجمعة.

مضيفاً: "إنه لا توجد دولة تدفع 35 مليار دولار في شراكة في فترة لا تتجاوز الشهرين".

وأعرب، الرئيس المصري عن أمله في وقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن السيسي قوله ، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة اليوم ، إن "الدولة المصرية حرصت على تخفيف المعاناة عن أشقائنا في قطاع غزة".

وأضاف :"حرصنا على أن يكون معبر رفح سبيلا لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال المصابين" ، مؤكدا الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية حتى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع حزيران/يونيو 1967.

وأشار إلى اختيار "طريق العمل والصبر والتضحية ثقة منا بقدرات الشعب المصري العظيم على تحمل الصعاب وتحقيق النجاح رغم المعوقات" ، لافتا إلى اتخاذ إجراءات عديدة ليكون مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط .

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