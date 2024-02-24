بريطانيا تعلن عن حزمة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني لمساعدة أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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أعلنت المملكة المتحدة السبت حزمة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني (287 مليون يورو) لمساعدة أوكرانيا على تجديد مخزون ذخيرتها بعد عامين على بدء الحرب ضد روسيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانيّة في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى "تنشيط سلاسل الإمداد لإنتاج ذخيرة المدفعيّة التي تشتدّ حاجة أوكرانيا إليها لزيادة مخزوناتها".

وفي الآونة الأخيرة أعلنت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيّين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكريّة لأوكرانيا والتي ستصل في 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه استرليني (2,9 مليار يورو).

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة، بمناسبة الذكرى السنويّة الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، أن تقِف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت"، مشددا على أنّ "الطغيان لن ينتصر أبدا".

وقال سوناك في بيان "في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نُجدّد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أنّ الطغيان لن ينتصر أبدا وللقول مرّة أخرى إنّنا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغدا".

أضاف "نحن مستعدّون لفعل كلّ ما يتطلّبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر" أوكرانيا.

وفي منتصف يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة لكييف، توقيع اتّفاق أمني مدّته عشر سنوات بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، أشاد به الرئيس فولوديمير زيلينسكي باعتباره "غير مسبوق".

والخميس أيضا، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة ضدّ روسيا وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيّين. وقالت وزارة الخارجيّة إنّ العقوبات تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة، خصوصا في قطاعات تسمح للجيش الروسي بتزويد نفسه بالذخيرة والصواريخ والمتفجّرات.

كذلك، تستهدف العقوبات "مصادر دخل رئيسيّة لروسيا"، من أجل "قطع التمويل عن حرب بوتين غير القانونيّة".

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