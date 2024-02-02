الأمن السويدي يحقق في هجوم محتمل على السفارة الإسرائيلية

المصدر: أ ب

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أعلنت وكالة الأمن الداخلي السويدية، اليوم، أنها تحقق في جسم خطير تم العثور عليه في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع، باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

وأوضحت الوكالة، المعروفة باسمها المختصر «سابو»، أنها تولَّت التحقيق من شرطة ستوكهولم، التي لم تكشف بالضبط عما تم العثور عليه في حرم السفارة يوم الأربعاء.

وتم العثور على الجسم، الذي وصفته بعض وسائل الإعلام السويدية بأنه قنبلة يدوية، بالقرب من سياج البعثة الدبلوماسية الواقعة في الجزء الشرقي من ستوكهولم.

وأرسل عشرات الضباط إلى مكان الحادث، وتم إغلاق المنطقة قبل وصول فرقة المفرقعات. وقالت متحدثة باسم الشرطة: «إن الجسم تم تدميره في النهاية. لم يتم إخلاء السفارة. لم يتم إجراء أي اعتقالات».

وأكدت «سابو» أنها تحقق الآن فيما تعتبره الوكالة «جريمة إرهابية من خلال تهديدات غير قانونية بشكل صارخ ومحاولات التسبب في تدمير عام». وقالت وكالة الأمن الداخلي إنها لن تعلق أكثر من ذلك، لأن التحقيق في مرحلة أولية.

وبعد ساعات من اكتشاف موظفي السفارة لجسم يشتبهون في أنه خطير وإبلاغ السلطات، كتب السفير الإسرائيلي، زيف نيفو كولمان، على موقع «إكس»: «تعرضنا اليوم لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها.. لن يخيفنا الإرهاب».

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