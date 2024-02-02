تحرير رهائن احتجزهم مسلَّح داخل مصنع في تركيا

المصدر: أ ف ب، أ ب

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حررت الشرطة التركية، أمس، مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلَّح في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأمريكية العملاقة بالقرب من إسطنبول، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال محافظ المنطقة سيدار يافوز للصحافيين: «عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن»، مضيفاً أنه تم اعتقال المهاجم.

وكان مسلحون قد احتجزوا سبعة رهائن في المصنع، ونشرت وسائل الإعلام التركية صورة لأحد المشتبه بهم المزعومين داخل المصنع، وهو رجل يرتدي ما يبدو أنه حزام ناسف بدائي ويحمل مسدساً.

وأوضحت وكالة أنباء «دوغان» أن المشتبه بهم دخلوا المبنى الرئيس للمنشأة في جبزي بإقليم كوجالي في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش)، واحتجزوا سبعة من الموظفين رهائن.

وقال عصمت ذهني إن زوجته سهيلة من بين الرهائن، متحدثاً من مكان قريب من المصنع، حيث أبلغ الوكالة أنه اتصل بزوجته، مضيفاً: «قالت: نحن محتجزون رهائن، لكننا بخير، وأغلقت الخط».

وأغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالمصنع، وقيل إنها تحاول التفاوض مع محتجزي الرهائن.

وأكد المتحدث باسم شركة بروكتر أند غامبل، في سينسيناتي: «سلامة موظفي بروكتر آند غامبل وشركائنا هي أولويتنا القصوى»، مشيراً إلى إخلاء منشأة جبزي.

وتوظف شركة بروكتر آند غامبل تركيا 700 شخص في ثلاثة مواقع في إسطنبول وكوجالي، وفق الموقع الإلكتروني للشركة المنتجة لعلامات تجارية شهيرة للمنظفات ومعجون الأسنان.

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