روسيا: صاروخا «باتريوت» أسقطا الطائرة العسكرية

المصدر: موسكو - رويترز

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قال محققون روس، أمس، إن لديهم أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة النقل العسكرية الروسية «إليوشن إل 76»، الأسبوع الماضي، بصاروخين «باتريوت»، أرض جو، أمريكية الصنع.

ونشر المحققون لقطات لأشلاء، تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون. وأفادت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، في بيان، أن الجنود الأوكرانيين في منطقة ليبتسي بإقليم خاركيف أطلقوا الصاروخين على الطائرة.

ونشرت اللجنة مقطعاً مرئياً، يظهر المحققين، وهم يتفقدون شظايا صاروخية على الأرض، عددها 116 شظية، كان على أحد الشظايا، جزء من كلمة «باتريوت» باللغة الإنجليزية.

وأوضحت اللجنة: «الشظايا التي وجدت مكان الحادث، وفقاً لميزات تصميمها، وخصائصها الهندسية، والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات «إم آي إم 104 إيه»، من منظومة «باتريوت» الأمريكية، التي طورتها شركتا «رايثيون»، و«هيوز»، وصنعتها «رايثيون»».

وأظهر مقطع مرئي منفصل، صادر عن لجنة التحقيقات، تم تصويره في موقع التحطم، مسؤولين يضعون ما قالوا إنها أشلاء في أكياس كأدلة. يظهر جلداً عليه وشم، قالت اللجنة، إن فحص الحمض النووي، وسجلات الهوية التي تحتفظ بها السلطات الروسية لأسرى الحرب الأوكرانيين، أثبت أن القتلى جنود أوكرانيون.

جدير بالذكر، أن روسيا اتهمت أوكرانيا، مرات عدة بإسقاط الطائرة «إليوشن إل 76»، ما أسفر عن مقتل 74 شخصاً كانوا على متنها، بينهم: 65 أسير حرب أوكرانياً، كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس. بينما لم تؤكد كييف ولم تنف إسقاط الطائرة، لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

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