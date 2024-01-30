كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ «كروز»

المصدر: بيونغيانغ - وكالات

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أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس، على إطلاق صواريخ «كروز» استراتيجية من غواصة، في خطوة أخرى لبناء قوة بحرية معززة بقدرات نووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، أمس، إن كيم أشرف برفقة مسؤولين آخرين على إطلاق صواريخ من طراز «بولهواسال ــ 3 ــ 31» فوق بحر الشرق، مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت لنحو ساعتين قبل أن تصيب جزيرة، تم تحديدها مسبقاً كهدف.

وأضافت الوكالة أن الاختبار الثاني من نوعه لهذه الصواريخ خلال أسبوع لم يكن له أي تأثير على أمن الدول المجاورة، ولم تكن له علاقة بالوضع الإقليمي، في إشارة إلى التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وبحسب الوكالة فإن كيم جونغ أون أعرب عن ارتياحه الكبير لعملية الإطلاق، التي جرت وسط تساقط الثلوج.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان جيش كوريا الجنوبية رصد إطلاق بيونغيانغ عدة صواريخ كروز فوق البحر بالقرب من ميناء سينبو، حيث تمتلك كوريا الشمالية حوض بناء سفن رئيسي لتطوير الغواصات.

من جهته قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق صواريخ كروز قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية.

والأربعاء الماضي أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت لأول مرة صاروخ «بولهواسال ــ 3 ــ 31»، وهو جيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية، وقالت إنه يمكنه حمل رأس نووي، لكنها لم تشر حينذاك إلى أنه تم تطويره لإطلاقه بواسطة الغواصات.

وتتميز صواريخ كروز بالدفع النفاث والتحليق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية الأكثر تطوراً، مما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة. ويأتي اختبار صواريخ كروز بينما يزداد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

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