بوتين يتعهد بـ«استئصال النازية نهائياً»

المصدر: موسكو - وكالات

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تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، ببذل «كل ما في وسعه»، لـ«القضاء نهائياً على النازية»، موجهاً انتقاداً شديداً لأوروبا، بسبب «رهاب روسيا»، كما انتقد دول البلطيق بشأن حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري في الذكرى 80 لضحايا حصار لينينغراد الشهير خلال الحرب العالمية الثانية، بمشاركة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بوتين: «النظام في كييف يمجّد شركاء هتلر، رجال وحدات إس.إس. (النازية)... في عدد من الدول الأوروبية، رهاب روسيا يروج له كسياسة للدولة».

وأضاف: إن «أهداف الألمان آنذاك تمثلت في سرقة موارد الاتحاد السوفييتي والقضاء على شعبه».

واستذكر بوتين المآسي قائلاً: إن «حصار لينينغراد كان قاسياً بشكل غير مسبوق». وأضاف: «منذ ثمانية عقود، لم يخفّ حزننا على هؤلاء الضحايا، وعلى هذه المصائر المحطمة».

وتابع: «جرائم النازيين ليس لها قانون تقادم، لم ترتكب في ساحات القتال، لكنها كانت إجراءات عقابية»، مؤكداً أنه «ستجرى تحقيقات في جميع الجرائم التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية ضد مواطني الاتحاد السوفييتي».

كما انتقد بوتين في خطابه سجل حقوق الإنسان في دول البلطيق؛ إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا. وقال: «في دول البلطيق، ينظر لعشرات الآلاف من الناس على أنهم أشباه بشر، ويحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للاضطهاد».

في الأثناء، أثار رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. وكتب فولودين على «تيليغرام»: «أصبحت الأيديولوجية الفاشية هي القاعدة لقيادة دول «الناتو».

واتهم الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس، بشكل واضح، بـ«دعم سياسة إبادة جماعية في أوكرانيا». وقال فولودين: «هذا مسار خطير يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية جديدة».

يشار إلى أن التبرير الرئيس لروسيا لحربها ضد أوكرانيا، التي استمرت منذ ما يقرب من عامين، هو الادعاء بأنه يتعين القضاء على النازية في الدولة المجاورة».

وترفض أوكرانيا، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وعانت هي نفسها من الدمار على أيدي قوات هتلر، هذه التشبيهات، وتعتبرها «ذرائع واهية» لشن ما تسميه «الحرب»، فيما تقول موسكو إنها عملية عسكرية ضد النازيين في أوكرانيا.

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