«مسار أستانا» يبحث ملف سوريا في كازاخستان

المصدر: أستانا - وكالات

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انطلقت في العاصمة الكازاخية، أستانا، أمس، الجولة 21 من اجتماعات «مسار أستانا»، في شأن الملف السوري، بحضور وفود الدول الضامنة روسيا، وتركيا، وإيران، بجانب ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، في سوريا.

ويرأس ممثل الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكساندر لافرينتيف، وفد بلاده، ومثّل الوفد التركي في الاجتماعات، نائب وزير الخارجية، أحمد يلدز، أما مستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية، علي أصغر حاجي، مثّل وفد طهران.

في المقابل، يترأس نائب وزير الخارجية، بسام صباغ، الوفد السوري، فيما يقود أحمد توما، وفد المعارضة. وتشارك نائب ممثل الأمم المتحدة في سوريا، نجاة رشدي، في الاجتماعات، بالإضافة إلى هيئات من الأردن، والعراق، ولبنان، بصفة مراقبين.

وعلى مدى يومين، تناقش الاجتماعات قضايا، مثل: تغيّر الوضع الإقليمي في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل، والوضع الإنساني هناك، بالإضافة إلى حشد المجتمع الدولي، لتسهيل إعادة إعمار سوريا.

كما من المنتظر، أن تبحث الاجتماعات التدابير لبناء الثقة، مثل: مكافحة الإرهاب في سوريا، والإفراج عن المعتقلين.

جدير بالذكر، أن «محادثات أستانا» بدأت مطلع 2017، برعاية الدول الضامنة، بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا، القائمة منذ 2011. بينما عقدت الجولة السابقة من اجتماعات «مسار أستانا» يومي 20 و21 يونيو 2023.

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