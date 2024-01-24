ماذا قالت كييف عن تحطم طائرة عسكرية روسية تقل عشرات الأسرى الأوكرانيين؟

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني الأربعاء أنه لا يملك "معلومات موثوقة" عن هويات الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة عسكرية روسية تم إسقاطها وتقول موسكو إنها كانت تقل عشرات أسرى الحرب الأوكرانيين.

وأفادت إدارة المخابرات الرئيسية الأوكرانية في بيان "كان من المفترض بأن تجري عملية تبادل للسجناء اليوم، لكنها لم تتم. وفق الجانب الروسي، كان ذلك نتيجة إسقاط طائرة روسية من طراز "آي ال-76" والتي يشتبه بأنها كانت تقل أسرانا. لا نملك حاليا أي معلومات موثوقة أو شاملة عن هويات أو أعداد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز