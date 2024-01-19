لافروف: هدفنا في 2024 عدم الاعتماد على الغرب

المصدر: موسكو - وكالات

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هدف بلاده خلال العام الجاري هو التخلص من أي اعتماد على الغرب في الاقتصاد أو سلاسل التوريد، واصفاً العلاقات الروسية الصينية بأنها تشهد أفضل فترة في تاريخها، الذي يمتد لقرون من الزمان.

جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي السنوي حول نتائج السياسة الخارجية الرئيسة الروسية لعام 2023، في العاصمة موسكو، وأضاف لافروف: «المهمة المطروحة الآن هي التخلص من الاعتماد على سلاسل الإنتاج أو التمويل أو الخدمات المصرفية أو سلاسل التوريد، التي يسيطر عليها أو تتأثر بشدة بنظرائنا الغربيين»، بحسب «تاس».

وقال لافروف: إن الحكومة الروسية تعمل بدأب على تنفيذ «خطط ملموسة» في التنمية المحلية، وتابع: «اجتمع الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مؤخراً مع المسؤولين الحكوميين، (لمناقشة) ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا في جميع الجوانب وسط السياسة، التي تنتهجها الولايات المتحدة وأتباعها».

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي: «إن العلاقات بين روسيا والصين تشهد أفضل فترة في تاريخها، الذي يمتد لقرون من الزمان».

وأضاف: «أنا متأكد من أنكم على علم بتقييماتنا لتطور العلاقات مع الصين، إنها أسرع اقتصاد نمواً، إلى جانب الاقتصاد الهندي».

ونوه لافروف بأنه «من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا أن (الرئيس الصيني)، شي جين بينغ، توجه في أول زيارة رسمية له إلى موسكو في مارس 2023، بعد إعادة انتخابه رئيساً للصين»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأوضح لافروف «بدوره، زار بوتين الصين في أكتوبر الماضي، للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» الثالث للتعاون الدولي».

ولفت لافروف أيضاً إلى التطور التدريجي لعلاقات التعاون المميزة بشكل خاص مع الهند، وقال لافروف: «هنا أيضاً يوجد حوار منتظم على أعلى مستوى، على غرار وزارتي الخارجية».

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