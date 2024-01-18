ترامب أمام القضاء غداة فوزه في «تمهيدية» أيوا

المصدر: واشنطن - وكالات

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مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس، أمام القضاء، بعد يوم من فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا، في بداية محاكمة تشهير ثانية، رفعتها ضده الكاتبة الأمريكية، إي جان كارول.

بدأت المحاكمة في نيويورك، بهيئة محلّفين من 9 أشخاص، أدلى خلالها ترامب، وكارول، بتصريحات افتتاحية، عبر محاميهما، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

في مايو الماضي، خلصت هيئة محلّفين في نيويورك إلى أن ترامب، المرشح الجمهوري المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتدى على كارول، ثم شهر بها لاحقاً في متجر متعدد الأقسام في الولاية عام 1996، ثم منحت هيئة المحلفين كارول تعويضاً 5 ملايين دولار. ولم يظهر ترامب قط في المحاكمة الأولى، ولم يكن حضوره إلزامياً في بداية المحاكمة الثانية.

قبل بدء المحاكمة الثانية، حكم قاضٍ بأن التعليقات الإضافية التي أدلى بها ترامب كانت تشهيرية وهذا يعني أن هيئة المحلفين الآن عليها فقط أن تقرر مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفعه ترامب.

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