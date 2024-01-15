جزيرة ريونيون الفرنسية في حالة تأهب قصوى مع ترقّب إعصار مداري

المصدر: ا ف ب

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يُنتظر أن يضرب الإعصار المداري "بلال" صباح اليوم الاثنين جزيرة ريونيون الفرنسية التي باتت في حالة تأهب قصوى، في حين لزم سكانها منازلهم مع توقّع السلطات أن تصل سرعة الرياح إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وقرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2,00 بتوقيت غرينتش)، أطلق حاكم هذه المنطقة الواقعة في المحيط الهندي والتي تضم نحو 870 ألف نسمة، الإنذار الخاص بالأعاصير، وهو أعلى مستوى من التحذير ويؤشر إلى أنّ ثمة "خطراً وشيكاً".

وأمرت الجزيرة السكان بلزوم المنازل، حتى أن خدمات الإغاثة والأمن التزمت بالقرار.

وقال الحاكم، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو قرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2,00 بتوقيت غرينتش)، "سندخل المرحلة الصعبة (...)، مرحلة يكون فيها الإعصار في ذروة نشاطه والتي تتسم بالخطورة الأكبر".

واشتدت حدّة الإعصار المداري ليل الأحد الاثنين، وتدهورت الأوضاع في الجزيرة مع هطول أمطار غزيرة غمرت بعض الطرق.

وقالت المسؤولة في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" الخاصة بالمحيط الهندي سيلين جوفريه "نتوقع اشتداداً مفاجئاً" للرياح "خلال الساعات المقبلة".

إلا أنّ الإعصار "بلال لا يتوقّع أن يصل إلى مرحلة الإعصار المداري الحاد"، وفق مصلحة الأرصاد الجوية التي قارنت تأثيره بإعصار فيرينغا عام 1989.

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