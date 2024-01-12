العثور على حطام طائرة هندية مفقودة منذ 2016

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم، أنها عثرت على حطام يرجَّح أن يكون لطائرة نقل تابعة لسلاح الجو فُقدت فوق خليج البنغال منذ نحو ثماني سنوات وعلى متنها 29 شخصاً.

وكانت الطائرة الروسية الصنع طراز أنتونوف إيه إن-32 تقل عسكريين وستة من أفراد الطاقم خلال رحلة روتينية إلى جزر أندمان ونيكوبار النائية في يوليو 2016.

وكان آخر اتصال للطائرة ببرج المراقبة بعد 15 دقيقة على إقلاعها من قاعدة جوية قرب مدينة تشيناي جنوبي البلاد.

ولم تتمكن فرق البحث والإنقاذ آنذاك من العثور على أي أثر للطائرة بعد اختفائها.

وقالت وزارة الدفاع إن مسيّرة لأعماق البحار كانت تقوم بمسح قاع المحيط في خليج البنغال عثرت على حطام طائرة على عمق 3400 متر على بعد نحو 310 كيلومترات جنوب تشيناي.

وتبيّن أن الصور مطابقة لطائرة من طراز إيه إن-32، مضيفةً أن ما اكتُشف في موقع التحطم المحتمل، في غياب أي سجل لفقدان طائرة أخرى في نفس المكان، يشير إلى حطام يُحتمل أن يكون لطائرة سلاح الجو الهندي التي تحطمت من طراز إيه إن-32.

وهذه الطائرات قادرة على التحليق لمدة تصل إلى أربع ساعات دون التزود بالوقود، وهي طائرة النقل الرئيسة للقوات الجوية الهندية.

لكن سلاح الجو الهندي، الذي يعتمد بشكل كبير على المعدات الروسية الصنع، يعاني من سجل ضعيف في مجال السلامة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز