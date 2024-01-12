بلينكن: أمن إسرائيل ودمجها في المنطقة مرتبطان بإقامة دولة فلسطينية

المصدر: القاهرة ـ وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن أمن إسرائيل ودمجها في المنطقة مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن واشنطن تركز على التأكد من عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، أمس، بلينكن في ختام جولة دبلوماسية مكوكية شملت عدداً من الدول في المنطقة لبحث الحرب في غزة. وجاءت الزيارة بعد يوم من لقاء السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العقبة، في وقتٍ تسعى واشنطن إلى خفض التصعيد في ظل التهديد بامتداد الصراع إلى لبنان والعراق والممرات الملاحية في البحر الأحمر.

وأضاف بلينكن من القاهرة، في ختام جولته في الشرق الأوسط، أن «أمن إسرائيل ودمجها في المنطقة مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية»، مؤكداً أن بلاده تركز على التأكد من عدم انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن وزير الخارجية الأمريكي نوه بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص بلينكن على اطلاع الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل.

وشهد الاجتماع، عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد الرئيس السيسى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع، وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

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