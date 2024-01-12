«الأونروا»: إسرائيل قتلت 323 نازحاً داخل مراكز الإيواء

المصدر: غزة - وكالات

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أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 323 نازحاً داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وأصيب 1142 نازحاً، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووثقت «الأونروا» تعرض 222 مبنى تابعاً لها لاعتداءات مختلفة؛ وتسبب ذلك في أضرار كلية وجزئية 132 منشأة، لافتة إلى أنها قدمت الرعاية الصحية لنحو 19649 مريضاً داخل مراكز الإيواء، التي يوجد فيها 1,4 مليون نازح فلسطيني من مناطق مختلفة في قطاع غزة. وأشارت «الأونروا» إلى أن 146 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مبينة أن 85 % من سكان قطاع غزة نزحوا عن منازلهم.

وأكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة أن ما يحدث في غزة لا يفوق فقط إمكانات «الأونروا»، ولكنه يفوق إمكانات دول، إذ يتم تهجير شعب بأكمله إلى مدينة رفح.

وقال أبو حسنة «إن هناك مليوناً وتسعمائة ألف نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم حوالي مليون وأربعمائة ألف يوجدون في 155 مدرسة، ومركز إيواء تابعين للأونروا».

وطالب المُتحدث باسم «الأونروا» بوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية، وإدخال مزيد من الوقود وفتح الخط التجاري للأسواق في قطاع غزة.

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