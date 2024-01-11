بوتين: روسيا صارت الاقتصاد الأول أوروبياً والخامس عالمياً

المصدر: د ب ا

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن بلاده صارت الاقتصاد الأول أوروبيا والخامس عالميا، مضيفا أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 5ر3%.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، عن بوتين القول: "أكثر من 4%؟ حسنا، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضا، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 1ر2%، وفي الواقع اتضح الأمر أنه 2ر1%، لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو إجمالي الناتج المحلي".

وأشار بوتين إلى أن "هذه نتيجة مذهلة" في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكرا أن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.

وأضاف الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بتعادل القوة الشرائية، فقد تجاوزنا أوروبا بأكملها، لكن بشأن نصيب الفرد، ما زلنا بحاجة إلى المحاولة".

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