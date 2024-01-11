بعد انهيار اتفاق الإقرار بالذنب .. نجل بايدن يمثل أمام المحكمة بشأن تهم ضريبية

المصدر: ا ب

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يمثل نجل الرئيس جو بايدن امام محكمة مجددا اليوم الخميس في لوس أنجلوس بشأن تهم ضريبية بعد انهيار اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان يمكن أن يجنبه محاكمة جنائية خلال حملة والده الرئاسية لعام 2024.

من المتوقع أن يدفع هنتر بايدن ببراءته من تسع تهم ضريبية، تنبع مما يقول الادعاء الفيدرالي إنها خطة للتهرب من سداد 1.4 مليون دولار مستحقة لمصلحة الضرائب واستخدامها بدلا من ذلك لعيش نمط حياة يشمل باعترافه تناول المخدرات والكحول.

ستتضمن جلسة المحكمة أيضا مناقشة مواعيد المحاكمات المقبلة والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات. وفي الوقت نفسه، وجهت اتهامات لهنتر أيضا في ولاية ديلاوير بالكذب في أكتوبر 2018 عندما أقسم أنه لا يستخدم المخدرات غير المشروعة أو يدمنها.

وكان هنتر مدمنا للكوكايين حينها، كما وجهت له اتهامات بحيازة اسلحة بالمخالفة للقانون، وقد دفع ببراءته في هذه القضية.

تنبع جميع الاتهامات من تحقيق فيدرالي استمر لسنوات في معاملات هنتر بايدن الضريبية والتجارية، والتي كان من المتوقع أن تنتهي الصيف الماضي بصفقة إقرار بالذنب كان سيخضع بعدها لفترة مراقبة مدتها عامين بعد اقراره بالذنب في تهم ضريبية. كما كان سيتجنب ملاحقة قضائية في تهمة حيازة سلاح في حال لم تنبع مشكلات بسبب هذه الحيازة.

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