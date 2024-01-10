أمر بتدخل الجيش والشرطة .. رئيس الإكوادور يعلن دخول البلاد في «نزاع مسلح داخلي»

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في حال "نزاع مسلح داخلي"، وأمر ب"تحييد" مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، بحسب مرسوم صدر الثلاثاء.

وأقر المرسوم الرئاسي بـ"وجود نزاع مسلح داخلي" وأمر بـ"تعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية (...) لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية".

وأمر نوبوا بـ"تحييد" جميع هذه المجموعات الاجرامية، عارضا قائمة مفصلة بأسمائها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز