إيران تعتقل ضالعين بتفجيرات كرمان وتتوعد بالثأر

المصدر: طهران- وكالات

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توعّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا هجوم كرمان الأربعاء، في حين أعلن وزير الداخلية أحمدي وحيدي، اعتقال بعض المتورطين في التفجيرَين اللذين تبناهما تنظيم «داعش».

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان يوم الأربعاء الماضي في أثناء إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، الذي قضى في ضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع 2020.

وقال تنظيم «داعش»، أول أمس، إن اثنين من أعضائه فجّرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرقي البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي نقلاً عن وزير الداخلية أحمد وحيدي، قوله، إن «أجهزتنا الاستخباراتية اعتقلت بعض المتورطين ممن لهم دور في هجوم كرمان».

وفي خطاب نقله التلفزيون، قال رئيسي: «أعداؤنا يرون قوة إيران، والعالم كله يعرف قوتها وقدراتها».

المبادرة بيدنا، وستقرر قواتنا المكان والزمان المناسبَين للرد».

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده بدأت الإجراءات القانونية والسياسية عن طريق الأمم المتحدة في ما يتعلق بالانفجار، مشيرا الى ان بلاده حريصة على دحر كل بؤر الأرهاب.

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