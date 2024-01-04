عشرات القتلى والجرحى بانفجارين في كرمان الإيرانية

المصدر: طهران - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن 103 شخصاً قُتلوا وأُصيب عشرات في انفجارين، أمس، قرب مقبرة في مدينة كرمان أثناء إحياء ذكرى مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني عام 2020 في هجوم بطائرة مُسيّرة أمريكية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجار أول، ثم انفجار ثان بعد نحو عشر دقائق خلال المراسم في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، مشيراً إلى مقتل العشرات.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، تسجيل 103 قتلى في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 211 جریحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ، حتى مساء أمس، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقالت وكالة «نورنيوز» التابعة لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» إن «عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدية إلى المقبرة».

أسطوانات غاز

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول محلي قوله إنه «لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز، أم أنها هجوم إرهابي». وفي وقت لاحق، قال مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ كرمان إن «الهجوم إرهابي».

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه سُمع دوي انفجار ثانٍ في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة عدة أشخاص.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني لاحقاً عن نائب محافظ كرمان، أن الانفجارين ناجمين عن «هجوم إرهابي». ونسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان القول، إن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مشاهد من التدافع بين الإيرانيين خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.

حقيبتان

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن حقيبتين تحملان قنابل انفجرت في مدخل المقبرة. وحسب رواية «تسنيم» فإن «منفّذي الهجوم استخدموا على ما يبدو جهاز التحكم عن بُعد». ونقل موقع البرلمان الإيراني عن ممثل محافظة كرمان في البرلمان، النائب حسین جلالي: «على ما يبدو أن التفجيرين إرهابيان، باستخدام حزام ناسف».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلاً عن رئيس الطوارئ بمدينة كرمان، أن 50 شخصاً قُتلوا وأُصيب أكثر من 40 شخصاً في التفجير الأول قرب مدخل مقبرة كرمان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز