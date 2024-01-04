إيران: حالة 27 من المصابين في انفجاري كرمان حرجة

المصدر: د ب ا

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كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن أن هناك 27 من المصابين في الهجوم المدمر الذي وقع أمس في مدينة كرمان حالتهم حرجة. وبحسب التقارير، تلقى أكثر من 100 مصاب العلاج في المستشفيات بعد الهجوم.

ونقلت التقارير عن وزارة الصحة قولها إن من بين المصابين رجال إنقاذ.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران الأربعاء، تسجيل 103 قتلى في انفجارين بمحافظة كرمان.، ونقل 141 جريحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ حتى الآن.

ووقع الانفجاران في الذكرى الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني، قرب مرقده بمسقط رأسه في مدينة كرمان.

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