موجات تسونامي تضرب اليابان بعد سلسلة زلازل قوية

المصدر: عواصم - وكالات

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ضرب زلزال قوي وموجة مد عاتية (تسونامي) وسط اليابان، والساحل الغربي للبلاد، أمس، ما أدى إلى صدور تحذيرات للسكان للإخلاء وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وتعطل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية في المناطق المتضررة. فيما وصلت موجة تسونامي، بارتفاع نحو متر واحد، إلى السواحل الشرقية لكوريا الجنوبية، وحذرت سلطات البلاد من أن تشهد أراضيها موجات أكثر ارتفاعاً خلال الساعات المقبلة. كما أطلقت جارتها الشمالية تحذيرات مماثلة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن الزلزال الذي بلغت قوته المبدئية 7.6 درجات، أدى إلى موجة تسونامي بارتفاع متر واحد تقريباً في مناطق على ساحل بحر اليابان، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية، في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما، الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو.

وأفادت الوكالة أن أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر، ضربت ميناء واجيما في إيشيكاوا. وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو 5 أمتار وصلت إلى نوتو في المقاطعة نفسها. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، قولها إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

أضرار

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا -في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي- إن السلطات لا تزال تقيم حجم الأضرار، ويتعين على السكان الاستعداد لأي هزات أخرى.

وأضاف كيشيدا «على السكان أن يبقوا في حالة تأهب، تحسباً لزلازل أخرى محتملة، وأحث سكان المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لموجات تسونامي على الإخلاء في أقرب وقت ممكن».

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي، مبنى ينهار وسط عمود من الغبار في مدينة سوزو الساحلية، كما أظهرت اللقطات سكانا بمدينة كانازاوا، يرتعدون تحت طاولات، خلال تعرض منازلهم للهزات الأرضية. وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو على الساحل المقابل.

انقطاع الكهرباء

كما تسبب الزلزال القوي في انقطاع الكهرباء عن نحو 33 ألفاً و500 منزل في المناطق المحيطة بمركز الزلازل، وهي بالأساس محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا.

كما أغلقت طرق سريعة رئيسة في المنطقة القريبة من مركز الزلزال، وعُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو بإيشيكاوا، بحسب إدارة السكك الحديدية اليابانية.

تحذيرات

انتقلت ارتدادات الزلزال الذي ضرب اليابان إلى دول الجوار، إذ قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، إن موجة تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد، وصلت السواحل الشرقية للبلاد. وأضافت الهيئة أن البلاد ربما تشهد موجات أكثر وأكبر خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الهيئة أن أولى موجات تسونامي التي وصلت إلى سواحل كوريا الجنوبية، بلغ ارتفاعها 67 سنتيمتراً، لكن قد تزيد ارتفاعاً، وربما تستمر لأكثر من أربعة وعشرين ساعة. من ناحية أخرى، أطلقت كوريا الشمالية تحذيرات من موجات تسونامي محتملة، يصل ارتفاعها لأكثر من مترين على سواحلها، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، نقلاً عن الإذاعة الرسمية للجارة الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية، إن سلطات إقليم جانجون دعت السكان لاتخاذ تدابير احترازية، وطلبت منهم إخلاء المناطق المرتفعة.

وطالبت سلطات الإقليم السكان عبر رسائل نصية عاجلة، بالابتعاد عن الساحل، وإخلاء المناطق المرتفعة. وقالت الوزارة إن مدينة سامتشوك نصحت السكان بالانتقال إلى مناطق يزيد ارتفاعها على مبنى مكون من ثلاثة طوابق.

على صعيد آخر، أعلنت حالة «الإنذار» في مدن في كوريا الشمالية، نظراً لوجود خطر محتمل لحدوث تسونامي نتيجة للزلزال، دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن.

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