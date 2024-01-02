ردّاً على هجوم غير مسبوق.. بوتين يؤكد تكثيف روسيا لهجماتها على أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن روسيا "ستكثف" ضرباتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا، ردّا على هجوم أوكراني غير مسبوق على مدينة بيلغورود الروسية.

وجاء الهجوم الأوكراني السبت الذي أودى بحياة 25 شخصا بينهم خمسة أطفال بعدما أطلقت موسكو هجوماً واسع النطاق على مدن أوكرانية.

في الأثناء، أعلنت كييف بأن روسيا استهدفت البلاد بعدد "قياسي" من المسيّرات يوم رأس السنة.

وقال بوتين خلال زيارة لمستشفى عسكري "سنكثف ضرباتنا ولن تبقى أي جريمة تطال مدنيين من دون عقاب، هذا أمر مؤكد".

وجاءت تصريحات بوتين في ختام أسبوع دامٍ في أوكرانيا إذ استهدف كل طرف الآخر بهجمات واسعة النطاق.

وأكد بوتين أن هذه الضربات ستستهدف "منشآت عسكرية".

وقال بعد عامين تقريبا على بدء عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا "نقوم بذلك اليوم وسنواصل الأمر غدا".

ووجه حديثه لجنود روس مصابين كانوا يجلسون أمامه بملابس المستشفى وواضعين كمامات قائلا "ما حصل في بيلغورود هو عمل إرهابي.. لا يوجد وصف آخر له".

واتّهم بوتين القوات الأوكرانية باستهداف "وسط المدينة تماما حيث كان الناس يمشون قبل ليلة رأس السنة" واتّهمها "باستهداف المدنيين عمداً".

وأعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن حصيلة القتلى جراء الهجوم على المدينة ارتفعت إلى 25 شخصا، مشيرا إلى أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ حياة رضيع أصيب بجروح بالغة في الهجوم.

وقال غلادكوف "هذه خسارة لا تعوّض بالنسبة لنا جميعا".

وأكد بأن 109 أشخاص أصيبوا بجروح، ما زال 45 منهم في منشآت طبية.

وفي معرض حديثه عن الوضع الميداني، قال بوتين إن قوات موسكو استعادت "المبادرة الإستراتيجية" على الجبهة الأوكرانية حيث تتقدم بصورة تدريجية بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف.

ولفت إلى أن موسكو ترغب بأن ينتهي النزاع "في أقرب وقت ممكن" لكن "بشروطنا فحسب"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الإخبارية.

عدد "قياسي" من المسيّرات

وأعلنت أوكرانيا الاثنين أنها دمّرت عدداً "قياسياً" من المسيّرات الروسية عشية رأس السنة بعد أسبوع من التصعيد.

وأكد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 90 مسيرة في آخر ليلة من العام، دمّر 87 منها.

وقتل شخصان في هجوم بمسيّرة استهدف مبنى سكنيا من طابقين في منطقة سومي (شمال شرق)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الاثنين، فيما أصيب شخص بجروح.

وأكدت كييف أيضا بأن قصفا روسيا أودى بحياة شخص يوم رأس السنة في منطقة أوديسا (جنوب) وآخر في خيرسون الواقعة أيضا في الجنوب.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن 10 مسيّرات أطلقت بعد ظهر الاثنين، تم اعتراض تسع منها.

جاء ذلك بعدما قصفت روسيا أوكرانيا في الأيام الأخيرة للعام 2023 ما أسفر عن مقتل 39 شخصا في ضربة اعتبرت من بين الأكبر خلال الحرب.

في الأثناء، أسفر قصف أوكراني على مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل أربعة أشخاص، وفق السلطات المعيّنة من قبل روسيا.

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