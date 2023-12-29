سول ترجّح دخول مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية الخدمة الصيف المقبل

المصدر: ا ف ب

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رجّح وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك أن يصبح مفاعل جديد في المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية جاهزًا للتشغيل بحلول الصيف المقبل، وذلك بعدما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مدعاة للقلق".

وقال الوزير لوسائل إعلامية محلية الخميس إن المفاعل الجديد في مجمع يونغبيون النووي يبدو أنه في مرحلة "التشغيل التجريبي" ويتوقع أن يدخل الخدمة بشكل كامل الصيف المقبل.

وأكّدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة ما صدر عن الوزير.

ويضم مجمع يونغبيون الواقع على مسافة حوالي مئة كيلومتر شمال بيونغ يانغ، مفاعلا آخر قدرته خمسة ميغاوات يشكّل مصدرها الوحيد المعروف لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.

الأسبوع الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان إنه منذ منتصف أكتوبر، لوحظ "تدفق قوي للمياه" من نظام تبريد المفاعل العامل بالماء الخفيف.

وأوضح أن عمليات المراقبة حديثا تظهر "أن المياه المصرّفة حارة، وهذا مؤشر على بدء تشغيل" مفاعل جديد قادر على إنتاج البلوتونيوم.

وأضاف "يشكّل ذلك مدعاة للقلق".

وفي حين نوّه وزير الدفاع الكوري الجنوبي الى أن أي دولة لم تستخدم مفاعلا يعمل بالماء الخفيف لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يُحتمل أن تستخدم بيونغ يانغ المفاعل الجديد لإنتاج التريتيوم للقنابل الهيدروجينية أو لإجراء اختبارات لتطوير مفاعلات نووية صغيرة تستخدم في الغواصات العاملة بالطاقة الذرية.

وأشار شين إلى أن سول رصدت مؤشرات على خروج مياه التبريد من المفاعل الجديد منذ الصيف.

وقال الأستاذ في الهندسة النووية في جامعة سول الوطنية لي يو-هو لوكالة فرانس برس "إن الوصول إلى حالة الحرجية النووية يعني أن المفاعل النووي يعمل في ظروف طبيعية من خلال تحقيق سلسلة تفاعلات نووية مستدامة".

وأضاف "عندما يعمل مفاعل نووي في ظروف طبيعية، فإنه يُنتج حرارة تصاحب تفريغ المياه الدافئة".

وجاءت تعليقات شين في يوم أصدر جهاز الاستخبارات في سيول بيانًا توقع فيه أن تقوم بيونغ يانغ باستفزازات عسكرية ومعلوماتية في العام المقبل تشمل استهداف الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأشارت الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر تعليمات مؤخرًا لمساعديه "للتوصل إلى إجراءات لإحداث ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية في مطلع العام المقبل".

ودعا كيم هذا الأسبوع إلى "تسريع الاستعدادات للحرب" في مختلف المجالات بما فيها برنامج الأسلحة النووية إزاء "مناورات المواجهة" التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

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