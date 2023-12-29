اصطدام ناقلة بضائع بلغم في البحر الأسود

المصدر: كييف - وكالات

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أعلن مسؤولون أوكرانيون، أن ناقلة يونانية للبضائع، كانت متجهة إلى ميناء على نهر «الدانوب» لتحميل الحبوب، اصطدمت بلغم في البحر الأسود، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، على تطبيق «تلغرام»:«وقع انفجار في سفينة مدنية جراء لغم بحري في البحر الأسود حيث انحرفت السفينة عن مسارها وفقد الطاقم القدرة على التحكم بها واندلع حريق في الطابق العلوي للسفينة».

وقال رئيس مكتب المدعي العام في مدينة أوديسا الأوكرانية، في مؤتمر صحافي، إن قبطان السفينة وبحاراً أصيبا، ونقل الأخير إلى المستشفى في مدينة «إزماييل».

في الأثناء، ذكر الجيش الأوكراني، أن السفينة كانت تبحر في البحر الأسود، اصطدمت أثناء طريقها إلى ميناء الدانوب الأوكراني بلغم روسي، إلا أن الشركة المشغلة للسفينة أكدت أن سبب الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفينة، لا يزال غير واضح. وعلى صعيد متصل، أفادت منصة «ماريتايم بوليتين»، بأن «لغماً بحرياً روسياً انفجر تحت، أو بالقرب من مؤخرة سفينة الشحن اليونانية العامة «فيسوس» عند دلتا الدانوب.

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