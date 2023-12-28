فيضانات توقع 7 قتلى في أستراليا

المصدر: سيدني - وكالات

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لقي سبعة أشخاص مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين من جرّاء فيضانات وعواصف رعدية ضربت الساحل الشرقي لأستراليا، حيث لا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن أكثر من 80 ألف مسكن.

وسقط القتلى السبعة، وبينهم طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، في مقاطعتي كوينزلاند وفيكتوريا اللتين تعرّضتا لعواصف رعدية ورياح عاتية تسبّبت بفيضانات وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء. وانقلب قارب على متنه 11 شخصاً بالقرب من مدينة بريزبن، ممّا تسبّب في مصرع شخصين غرقاً، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت رئيسة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، للصحافيين إنّ «الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مأسوية بسبب الطقس». وأضافت أنّ فرق الإنقاذ قلقة بشأن مصير امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً جرفتها مياه الأمطار في غيمبي الثلاثاء ولم يكن قد تمّ العثور عليها. وأوضحت أنّ امرأتين كانتا برفقتها، إحداهما نجت والأخرى قضت. وأضافت فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود من أفراد طاقم القارب.

تحذير

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أنّ منطقة كوينزلاند لا تزال معرضة لخطر عواصف رعدية «خطرة» وفيضانات «مهدّدة للحياة» وتساقط حبات برَد «عملاقة» وهبوب رياح «مدمّرة».

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار على الرغم من التوقعات بتراجع الطقس السيئ في بعض المناطق هذا الأسبوع.

من جهتها ، قالت شركة «إنرجيكس» للطاقة الكهربائية إنّ أكثر من 80 ألف مسكن لا تزال بدون كهرباء.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أستراليا هطولاً للأمطار في شرق البلاد، تكافح عدة مناطق في الغرب الحرائق، وذكرت وسائل إعلام أن رجل إطفاء متطوع لقي حتفه أثناء ممارسة عمله.

وتشهد أستراليا حالياً ظاهرة النينيو المناخية التي يمكن أن تسبب ظواهر مناخية متطرفة تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير الاستوائية وحالات الجفاف الطويلة.

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