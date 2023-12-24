حدث وتاريخ.. 24 ديسمبر 1638 سقوط ثانٍ لبغداد بأيدي العثمانيين بقيادة السلطان مراد الرابع، بعد حصارها 39 يوماً. 1951 الملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا ويطلق عليها المملكة الليبية المتحدة. 1979 الجيش السوفييتي يدخل أفغانستان لدعم الحكومة الماركسية فيها بزعامة بابراك كارمال. 2008 قائد الانقلابيين في غينيا النقيب موسى داديس كامارا يعلن نفسه رئيساً لفترة انتقالية. صورة التاريخ: 24 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1638 سقوط ثانٍ لبغداد بأيدي العثمانيين بقيادة السلطان مراد الرابع، بعد حصارها 39 يوماً. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App