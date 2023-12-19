عاصفة تضرب الولايات المتحدة وتقطع الكهرباء وتثير فيضانات وتوقف رحلات الطيران

المصدر: أ ب

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ضربت عاصفة شمال شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، ما أدى إلى اغراق الطرق وسقوط الأشجار، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف، وإلغاء رحلات الطيران وإغلاق المدارس، ومقتل شخصين على الأقل.

وسقط أكثر من 13 سنتمترا من الأمطار في أجزاء من نيوجيرسي وشمال شرق بنسلفانيا بحلول منتصف الصباح، وسقطت أمطار في عدة ولايات أخرى أكثر بارتفاع اكثر من 10 سنتيمترات، وفق ما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية. وبلغت سرعة الرياح نحو 113 كيلومترا في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي لنيو إنغلاند.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 700 ألف مشترك في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالا عبر نيو إنغلاند.

وقتل رجل يبلغ من العمر 89 عاما، في ولاية ماساتشوستس، في وقت مبكر من الاثنين عندما تسببت الرياح العاتية في سقوط شجرة على مقطورة، وفق ما ذكره المدعي العام لمقاطعة بليموث.

وقالت الشرطة في ويندهام بولاية ماين إن شجرة سقطت وقتلت رجلا كان يزيل الحطام، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت حاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، إن جميع مكاتب الولاية ستغلق أبوابها في فترة ما بعد الظهر.

وأدى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الشوارع في بورتلاند، أكبر مدن ولاية ماين، ما أدى إلى إعاقة المرور.

تم إلغاء أو تأجيل العديد من الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة. وألغى مطار لوغان الدولي في بوسطن جميع الرحلات الجوية صباح الاثنين، التي بلغت أكثر من 100 رحلة، وتأجيل نحو 375 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات، فلايت آوير. وفي مطارات منطقة مدينة نيويورك، تم إلغاء نحو 80 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 90 أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الفيضانات والفيضانات المفاجئة في مدينة نيويورك والمنطقة المحيطة بها وأجزاء من بنسلفانيا وشمال ولاية نيويورك وغرب كونيتيكت وغرب ماساتشوستس وأجزاء من فيرمونت ونيوهامبشاير وماين.

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