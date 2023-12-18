ترامب: أتفق مع بوتن.. السياسة الأمريكية فاسدة في وجود بايدن

المصدر: دبي - البيان

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، إن استمرار جو بايدن رئيساً لأمريكا يعد تهديدا كبيراً للديموقراطية، مستعيراً لتصريح سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والذي قال إن السياسة الأمريكية معطوبة (فاسدة).

وقال ترامب وفقا لـ«يو إس إيه توداي» في نيو هامبشاير: «بايدن أكبر تهديد للديموقراطية الأمريكية، فلاديمير بوتن عرى النظام السياسي الأمريكي في الفترة الماضية بتحركاته السياسية، التي صبت في مصلحة بلاده، وأظهرت بالفعل ما قاله بوتن إن السياسة الأمريكية معطوبة مثل حبة الطماطم الفاسدة».

وأضاف ترامب: «أمريكا لم تعد قادرة عل تعليم الآخرين الديموقراطية والطريقة السياسية القويمة في ظل الوضع الحالي».

وكان بوتن قد استخدم تعبير «روتن» بالإنجليزية والذي يعبر عن عطب أو تعفن ثمرة الطماطم أو الفاكهة في العموم، عندما وصف السياسة الأمريكية في سبتمبر الماضي، خلال المنتدى الاقتصادي الذي عقد في موسكو.

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