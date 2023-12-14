خلافات أمريكا وإسرائيل تخرج للعلن

المصدر: واشنطن- تل أبيب- وكالات

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بعد أسابيع من الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، بدأت تخرج إلى العلن تصريحات تشير إلى خلاف قوي بين الجانبين، محوره مستقبل الصراع و«اليوم التالي» بعد الحرب، وحل الدولتين.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي يصر على أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كشف عن خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي أكدها من جانبه على أنه لن يسمح لبلاده «بتكرار أخطاء أوسلو»، وهو موقف يزعج واشنطن التي ترعى مشروع السلام في المنطقة.

وقال بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحاجة إلى تغيير تكتيكاته، لكن الأمر صعب في ظل حكومته المتشددة، مشيراً إلى أن الدعم للحملة العسكرية الإسرائيلية يتضاءل وسط القصف العنيف على غزة.

ويزور مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إسرائيل اليوم الخميس للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية،

ويتوقع أن يحمل سوليفان «رسائل حساسة» للمعسكر الإسرائيلي، بشأن الحرب في غزة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة في هذه المرحلة سيكون خطأ، وإن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو دونه.

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