أمريكا تفتتح أول قاعدة عسكرية دائمة في بولندا

المصدر: وارسو - وكالات

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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، أمس، أن قاعدة الدفاع الأمريكية، الدائمة، المضادة للصواريخ، التي تم بناؤها شمالي بولندا، ستبدأ العمل اعتباراً من منتصف ديسمبر الجاري.

وقال مورافيتسكي، في خطاب حول السياسة العامة أمام البرلمان: «أبلغنا الأمريكيون أن درع (قاعدة) «ريدزيكوفو» المضاد للصواريخ (على بعد 250 كيلومتراً عن جيب كالينينغراد الروسي)، سيبدأ العمل في 15 ديسمبر (الجاري)».

وقاعدة «ريدزيكوفو» صممت في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في 2009، وبدأ تركيب قاعدة «ريدزيكوفو» في 2016، بهدف الدفاع عن الغرب ضد الصواريخ الباليستية التي قد تطلقها دول معادية. ومنذ البداية، رأت موسكو في قاعدة «ريدزيكوفو»، كما في المنشآت العسكرية الغربية الأخرى في المنطقة، تهديداً للأمن القومي الروسي.

يشار إلى أن بولندا، العضو في حلف «ناتو»، و«الحليف الوثيق جداً» للولايات المتحدة، اشترت مؤخراً معدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية «باتريوت»، ومقاتلات «إف 35»، وقاذفات «هيمارس»، ودبابات «أبرامز».

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