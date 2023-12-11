طيار أمريكي يقفز قبل تحطم طائرة من طراز إف-16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية

المصدر: أ ب

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أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون وكوريون جنوبيون أن طيارا بالقوات الجوية الأمريكية نجا بسلام اليوم الاثنين قبل أن تسقط طائرته المقاتلة من طراز إف-16 في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية.

أفاد الجناح المقاتل الثامن الأمريكي في بيان أن القوات البحرية الكورية الجنوبية انتشلت الطيار المجهول الهوية وكان "مستيقظا وفي حالة مستقرة".

أضاف البيان أن الطيار أعيد إلى قاعدة كونسان الجوية بالقرب من مدينة غونسان الساحلية بجنوب غرب البلاد، حيث سيتم تقييم حالته بشكل أكبر.

أقلع الطيار من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية واضطر إلى الخروج من الطائرة بعد تعرضه لحالة طوارئ غير محددة أثناء الرحلة.

قال الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات إف-16، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.

من جانبه، قال العقيد ماثيو سي جايتكي، قائد الجناح المقاتل الثامن، في بيان "نحن ممتنون لاستعادة طيارنا بأمان من قبل حلفائنا من جمهورية كوريا وأن الطيار في حالة جيدة".

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز أوسبري قبالة جنوب اليابان يوم 29 نوفمبر خلال مهمة تدريبية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.

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