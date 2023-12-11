مصرع 6 بفعل عواصف عاتية في أمريكا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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أفادت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية، بمصرع 6 أشخاص، وإصابة 23 آخرين على الأقل، جراء جراء عواصف عاتية، شكّلها إعصار عنيف ضرب الولاية. وأعلنت السلطات المحلية للولاية، أن طفلاً كان بين الضحايا الستة.

وألحقت الأمطار الغزيرة، المصحوبة بالعواصف العاتية، وتردي الأحوال الجوية في تينيسي، أضراراً جسيمة بالمنازل، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 85 ألف شخص، وفق ما ذكرت السلطات المحلية بالولاية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، عدة تحذيرات من الإعصار في ولاية تينيسي، مع ورود تقارير تفيد بضرب إعصار آخر في ولاية كنتاكي.

وقضى 3 أشخاص في الضاحية الشمالية لمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة. ونشر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل، صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشجاراً مقتلعة، ومنازل مدمرة.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل على «إكس»: «للأسف، يمكننا أن نؤكد مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في نيسبيت لاين».

كما ضرب إعصار مدينة كلاركسفيل شمالي ولاية تينيسي، ما أدى أيضاً إلى سقوط ضحايا.

وأفادت سلطات مقاطعة مونتغومري في بيان: «يمكننا أن نؤكد أن 3 أشخاص لقوا حتفهم، بالغان، وطفل»، منوّهة إلى أن «23 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفى».

وأوضحت سلطات مقاطعة مونتغومري أن فرق الإنقاذ «لا تزال تجري عمليات بحث وإنقاذ (بعد) هذه الكارثة»، داعية السكان إلى عدم المجازفة والخروج إلى الطرقات.

«طوارئ» وحظر تجوّل

في الأثناء، أعلن رئيس بلدية كلاركسفيل، جو بيتس، حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوّل اعتباراً من السبت.

وقال رئيس بلدية كلاركسفيل في بيان: «أجد أنه من الضروري لصحة وسلامة وراحة السكان فرض حظر التجوّل في المدينة.

كما أبلغ نحو 52 ألف منزل عن انقطاع التيار الكهربائي في الولاية، بحسب ما أورد موقع أمريكي متخصص برصد انقطاعات الكهرباء.

انقطاع كهرباء

إلى ذلك، أشار مزود خدمات الكهرباء والاتصالات «سي.دي.إي.لايتباند» إلى انقطاع التيار عن أكثر من 14 ألفاً من عملائه في كلاركسفيل. وكتب «سي.دي.إي.لايتباند» على «إكس»: «سنعمل على مدار الساعة لإعادة التيار إلى مدينتنا في أسرع وقت ممكن».

بينما أظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام محلية، صفوفاً من المنازل دمرتها الرياح العاتية التي تسببت أيضاً في اقتلاع الأشجار، وقلب المركبات، وسقوط أعمدة الكهرباء.

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